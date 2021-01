Am Freitagabend gastiert Ambri-Piotta im Hallenstadion. Die Leventiner reisen mit Personalsorgen an.

Legende: Bruchlandung verhindern Ambri will im Hallenstadion seine Negativspirale stoppen. Freshfocus

5 der letzten 6 Spiele hat Ambri in der National League zuletzt verloren. Auf Rang 10 liegend verlieren die Leventiner in der Tabelle gegen oben immer mehr den Anschluss.

Am Freitagabend treffen die Tessiner auf die ZSC Lions. Die Zürcher bewegen sich in anderen Sphären, haben bisher nicht nur 25 Punkte mehr gesammelt, sondern auch 38 Tore mehr erzielt als Ambri. Eine klare Sache also?

Ambris dünne Personaldecke

Die beiden bisherigen Direktbegegnungen waren zur Beute der Tessiner geworden. Auf einen 5:2-Heimsieg Ende Oktober liess die Cereda-Mannschaft Anfang Januar ebenfalls zuhause einen 2:1-Erfolg nach Verlängerung folgen. Im ersten Duell gegen die Zürcher hatte Julius Nättinen mit 4 Treffern geglänzt, beim zweiten Rencontre sicherte Captain Michael Fora den Tessinern den Zusatzpunkt. Im Hallenstadion werden jedoch beide fehlen.

Der Finne Nättinen, auf dessen Qualitäten die Leventiner so dringend angewiesen wären, ist nach einer Stauchung des Halswirbels noch nicht wieder fit. Im Laufe der Woche hat sich zudem Captain Fora an den Adduktoren verletzt und muss – wie übrigens auch Tommaso Goi – 3 bis 4 Wochen pausieren. Gut, dass Ambri seit kurzem auf die Dienste von Brendan Perlini zählen kann. Der von den Red Wings gekommene Stürmer wartet noch auf seine Torpremiere auf Schweizer Eis.

Mit dem HC Lugano steht am Freitag auch der zweite Tessiner Klub im Einsatz. Die «Bianconeri» empfangen Lausanne.

