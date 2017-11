Ambri und Lausanne gewinnen Kellerduelle

Ambri-Piotta und Lausanne feiern gegen Kloten und Langnau Siege. Im Zähringer-Derby setzt sich Bern gegen Freiburg durch, Biel schlägt Lugano.

Ambri - Kloten Bern - Freiburg

Bern - Freiburg 4:41 min, vom 18.11.2017

Ambri springt von Platz 11 auf 9.

Lausanne dreht die Partie in Langnau.

Bern festigt seine Leaderposition.

Biel kann nach 2 Niederlagen in Folge wieder einen Sieg feiern.

HC Ambri-Piotta - EHC Kloten 6:3

Ambri zeigte gegen Kloten eine überragende Partie. Verteidiger Nick Plastino sorgte mit zwei Treffern von der blauen Linie für eine 2:0-Führung. Nach dem 3:0 durch Matt D'Agostini erzielte Tim Bozon auf kuriose Art und Weise das erste Kloten-Tor. Der Stürmer schob nach dem Treffer Ambri-Goalie Benjamin Conz ins Tor und musste dafür auf die Strafbank. Bozon konnte sich im 3. Drittel nochmals als Torschütze auszeichen, Diego Kostner und Eliot Berthon sorgten aber mit ihren Treffern für eine 6:2-Führung für Ambri.

Tim Bozon trifft und muss auf die Strafbank 0:30 min, vom 18.11.2017

SCL Tigers - Lausanne HC 3:5

Langnau begann im ersten Drittel stark. Das Heimteam hatte viele gute Chancen. Aus diesen Chancen ergab sich dann ein Doppelschlag. Innert 17 Sekunden trafen Pascal Berger und Stefan Rüegsegger zur 2:0-Führung. Das 3:0 durch Aaron Gagnon schien die Gäste aus dem Waadtland aufzuwecken. Zwei Tore von Nicklas Danielsson und ein Treffer von Jonas Junland glichen die Partie wieder aus. Yannick Herren traf knapp 2 Minuten nach dem Ausgleich zur erstmaligen 4:3-Führung. Danielsson machte den Sack mit seinem «Empty Netter» zu.

Langnau trifft innerhalb von 17 Sekunden zweimal 0:58 min, vom 18.11.2017

SC Bern - Fribourg-Gottéron 5:2

Viele Emotionen herrschten im Zähringer-Derby in Bern. Der SCB und Freiburg schenkten sich nichts und es kam immer wieder zu Rangeleien. Mason Raymond und Mika Pyörälä brachten die Berner mit zwei Powerplaytoren in Führung. Im letzten Drittel traf Freiburgs Kilian Mottet zum 1:2-Anschluss. Nur wenig später stellte Eric Blum den Vorsprung wieder her. Michal Birner sorgte erneut für den Anschlusstreffer, doch es sollte nichts nützen. Thomas Rüfenacht und Mark Arcobello ins leere Tor sicherten dem SCB den Sieg.

EHC Biel - HC Lugano 4:2

Biel begann gegen Lugano sofort druckvoll und belohnte dies mit dem ersten Tor durch Marc-Antoine Pouliot. Gregory Hofmann erzielte kurz nach dem 2. Drittelsbeginn sofort den Ausgleich für die Tessiner. Später überschlugen sich die Ereignisse. Biels Topscorer Robbie Earl erlaubte sich eine Tätlichkeit gegen Alessandro Chiesa und wurde unter die Dusche geschickt. Biel gewann am Ende vor allem dank dem Hattrick von Jacob Micflikier.

Robbie Earl kassiert Spieldauerstrafe 0:51 min, vom 18.11.2017

