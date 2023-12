Am Dienstag empfängt der HC Davos in der National League den punktgleichen HC Ambri-Piotta.

Legende: Gute Erinnerungen Die Ambri-Spieler konnten zuletzt in Davos oft jubeln. Freshfocus/Roger Albrecht

Zum Jahresende ist Ambri-Piotta gleich zweimal zu Gast in Davos. Am Dienstag treten die Leventiner in der National League beim HCD an, in der Altjahreswoche bestreiten sie gleichenorts den Spengler Cup. Der Fokus bei Ambri dürfte aktuell aber noch nicht auf dem Traditionsturnier, sondern voll und ganz auf der Liga liegen.

Die Top 6 im Auge behalten

Im Duell mit dem HCD am Dienstag geht es für das Team von Trainer Luca Cereda darum, den Anschluss an die Top 6 zu wahren. Derzeit weist das achtplatzierte Ambri einen Rückstand von 5 Zählern auf die direkten Playoff-Plätze auf. Gleich viele Punkte bei einem Spiel mehr hat auch Davos auf dem Konto, was der Direktbegegnung weitere Brisanz verleiht.

Davoser Stadion bringt Ambri Glück

Wie man im Landwassertal gewinnt, wissen die Tessiner bestens. Die letzten 6 Partien im Davoser Stadion entschieden sie für sich. Zweimal setzte sich Ambri in der Liga beim HCD durch, beim letztjährigen Spengler Cup gewannen die «Biancoblu» alle 4 Spiele und sicherten sich so erstmals den Titel beim prestigeträchtigen Turnier.