Die ZSC Lions haben als 1. Team den Playoff-Final in der National League erreicht. Die Zürcher gewinnen die Serie gegen Davos mit 4:2.

Für die Vorentscheidung beim 6:4-Erfolg sorgen Jesper Fröden, Denis Malgin und Dean Kukan mit ihren Toren zu Beginn des Schlussdrittels.

Damit endet nach 1322 Partien die einzigartige Karriere von Andres Ambühl auf Klubebene. Der Stürmer trug sich aber in seinem letzten Spiel noch in die Torschützenliste ein.

In der anderen Halbfinal-Serie erzwingt Lausanne gegen Freiburg eine «Belle».

In einer Serie, in der bislang immer das Heimteam jubeln konnte, durfte Davos nach 2 Dritteln darauf hoffen, dass dies so weiter geht. Denn der HCD lag nur mit 2:3 zurück. Valentin Nussbaumer hatte seine Farben in der 38. Minute wieder herangebracht.

Dieser Treffer hatte jedoch einen faden Beigeschmack. Einerseits schlug zuvor Filip Zadina von den Unparteiischen unbemerkt Yannick Weber den Stock aus der Hand. Andererseits agierten die Bündner während 20 (!) Sekunden mit 6 Feldspielern – ohne dass dies jemandem im Stadion aufgefallen wäre. Zum Zeitpunkt von Nussbaumers Tor hatte das Heimteam den überzähligen Spieler indes wieder vom Eis genommen.

Dass Nussbaumers Goal letztendlich aber nicht ins Gewicht fiel, lag an der überlegen geführten Startphase des ZSC im Schlussdrittel. In den ersten 7:42 Minuten schossen die Gäste 3 Treffer und stellten von 3:2 auf 6:2.

Die Lions im Konterspiel eiskalt

Zuerst schloss Rudolfs Balcers einen 2-gegen-1-Konter erfolgreich ab – Sven Andrighetto hatte perfekt aufgelegt (42.). In der 46. Minute fuhren die Zürcher dann gar einen 3-gegen-1-Gegenstoss. Denis Malgin suchte aber selber den Abschluss und traf herrlich ins Lattenkreuz. Keine 2 Minuten später überlief Verteidiger Dean Kukan HCD-Center Chris Egli und liess auch Goalie Sandro Aeschlimann aussteigen.

Ambühl trifft in seinem letzten Spiel

Damit war die Entscheidung endgültig gefallen. Die Davoser sorgten aber doch noch für etwas Spannung: Ausgerechnet Rekordspieler Andres Ambühl brachte den HCD in seiner 1322. und letzten Partie in der obersten Liga mit einem schönen Ablenker auf 3:6 heran (56.). 126 Sekunden vor dem Ende stellte Zadina gar noch auf 4:6 – dabei blieb es jedoch.

Neben Ambühl bestritt auch Marc Wieser seine letzte National-League-Partie. Auch er kommt auf über 1000 Partien in der höchsten Schweizer Liga (1012).

HCD mit zu wenig Ertrag

Die Lions hatten am Donnerstagabend in der Fremde erstmals ihr «Heim-Gesicht» gezeigt und dem HCD das Leben schwer gemacht – zumindest zu Beginn. Das 1:0 (12.) und 3:1. (35.) schossen sie im Powerplay, dazwischen erzielte Willy Riedi mit seinem bereits 4. Playoff-Treffer das 2:0 (27.). Andrighetto schoss zwar kein Tor, bereitete aber 3 Goals vor. Nach 11 Playoff-Spielen steht der Flügel schon bei 18 Punkten.

Die Davoser, die zu Beginn hartes Brot gegessen hatten, waren ab Spielmitte das bessere Team. Vor allem zwischen der 35. und 40. Minute waren sie drückend überlegen, erzielten in dieser Phase jedoch nur ein Tor. Im Schlussdrittel kam der HCD auf 11:4 Schüsse – und fing sich gleichwohl 3 Kontertore ein.

