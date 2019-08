Wie der TSN-Hockey-Insider Darren Dreger tweetet, soll es zwischen Mitch Marner und den ZSC Lions Gespräche darüber gegeben haben, ob der 22-Jährige mit den Zürchern trainieren kann.

Der Kanadier hat eine hervorragende Saison in Nordamerika hinter sich. Mit 94 Punkten in 82 Spielen in der Regular Season gehörte der Kanadier zu den besten Skorern in der NHL. Im Sommer ist sein Vertrag mit den Toronto Maple Leafs ausgelaufen, doch nun ziehen sich die Vertragsverhandlungen hin.

Es zeichnet sich ab, dass der Teamkollege von Auston Matthews zum Start des Trainingscamps im September nicht dabei sein wird. Für diesen Fall ist bei den ZSC Lions nun eine Anfrage platziert worden, ob sich der NHL-Star in Zürich fit halten könne.

Kann sich Toronto Marner leisten?

Das Problem bei den Vertragsverhandlungen werden wohl die Lohnforderungen von Marner sein. Als Referenzwert dürfte der Vertrag von Matthews herangezogen werden. Der US-Amerikaner mit ZSC-Vergangenheit verdient in fünf Jahren 58 Millionen Dollar.

Die grösste Herausforderung für die Maple Leafs ist der Capspace. Aktuell befindet sich Toronto bereits mehr als zwei Millionen Dollar über der Salärobergrenze. Durch Langzeitverletzte könnte aber noch ein zweistelliger Betrag für Marner frei werden.

