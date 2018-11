Freiburg verspielt gegen Langnau eine 3:1-Führung, feierte aber dennoch einen 10:3-Kantersieg.

Zug glänzt beim 7:2 gegen Rapperswil mit 4 Powerplay-Toren.

Die ZSC Lions können sich beim 5:2-Sieg in Ambri auf ihre Ausländer verlassen.

Davos gewinnt in Biel gleich mit 7:2. Hier geht es zum Spielbericht.

Freiburg - SCL Tigers 10:3

Bereits am Freitag beim 3:2 n.P. gegen Lugano hatten die Langnauer Nehmerqualitäten bewiesen und das Spiel nach einem 0:2-Rückstand noch gedreht. Und auch in Freiburg bewiesen die Gäste Moral und holten bis zur 29. Minute einen 1:3-Rückstand auf. Doch dieses Mal gelang ihnen die Wende nicht mehr. Im Gegenteil: Noch vor Ablauf des 2. Drittels stellten die «Drachen» den 2-Tore-Vorsprung wieder her und setzten im letzten Drittel zur Gala an. Schliesslich resultierte der 5. Sieg in Serie. Beim Tor zum 2:1 liess sich Freiburgs Captain Julien Sprunger zudem den 600. NL-Skorerpunkt notieren.

Zug - Rapperswil-Jona Lakers 7:2

Nach dem Overtime-Sieg gegen Leader Biel am Freitag (5:4) landeten die Lakers in Zug wieder auf dem harten Boden der Tatsachen. Die Zentralschweizer zeigten sich vor allem in Überzahl gnadenlos effizient. 4 der 6 kleinen Strafen der Gäste nutzten die Zuger aus. Dabei kam auch Stalberg-Ersatz Dennis Everberg im Powerplay zu seinen ersten beiden Treffern in der National League. Der schönste Treffer des Abends ging aber auf das Konto von Lino Martschini, der herrlich mit der Backhand traf.

Ambri - ZSC Lions 2:5

Kurz vor Spielmitte war die Partie in der Valascia entschieden. Denn mit 3 Toren binnen gut 6 Minuten waren die Gäste auf 4:0 davongezogen. Und für einmal waren es die bislang eher diskreten Ausländer bei den Lions, die für den Unterschied sorgten. Maxim Noreau traf doppelt, Frederik Petterson und Kevin Klein reihten sich ebenfalls unter die Torschützen.

Resultate Übersicht NLA

Sendebezug: Radio SRF 3, regelmässige Einschaltungen, 17.11.2018, 19:45 Uhr.