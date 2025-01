Rückkehr perfekt: Diaz heuert erneut bei Stammklub Zug an

Legende: Ab nächster Spielzeit wieder für den EVZ auf dem Eis Raphael Diaz. Freshfocus

Was sich zuletzt immer mehr angedeutet hatte, ist jetzt fix: Raphael Diaz kehrt auf die nächste Saison hin von Freiburg zu seinem Stammklub EV Zug zurück. Der Verteidiger unterzeichnete einen Vertrag für ein Jahr, wie an seinem 39. Geburtstag bekannt wurde.

Ich freue mich enorm, wieder für meinen Kindheitsverein zu spielen.

Diaz ist in Zug geboren und aufgewachsen, hat beim EVZ die ersten Schritte auf dem Eis gemacht und den gesamten Nachwuchs durchlaufen. 2011 wagte der Verteidiger den Sprung über den grossen Teich und absolvierte in der NHL während fünf Jahren mit den Montreal Canadiens, Vancouver Canucks, New York Rangers und Calgary Flames insgesamt 214 Partien.

Meister mit dem EVZ vor vier Jahren

2016 folgte die Rückkehr nach Zug, wo Diaz 2021 als Captain Meister wurde und anschliessend zu Gottéron wechselte. «Ich freue mich enorm, wieder für meinen Kindheitsverein zu spielen, wo alles angefangen hat», lässt sich Diaz auf der Homepage des EVZ zitieren.