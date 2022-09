Zum Auftakt der National-League-Saison gewinnt Rapperswil-Jona zuhause mit 4:1 gegen die ZSC Lions.

Für den Gastgeber sind zweimal Dominic Lammer, Roman Cervenka und Nando Eggenberger erfolgreich.

Das einzige Tor der Zürcher erzielt Garrett Roe im 2. Drittel zum zwischenzeitlichen Ausgleich.

Bereits nach 41 Sekunden wurde die National-League-Saison so richtig lanciert: Dominic Lammer brachte die Scheibe ein erstes Mal im gegnerischen Tor unter und die Rapperswil-Jona Lakers damit früh in Führung. In der Folge entwickelte sich ein intensives und gehässiges Startdrittel. Jeremy Wick wurde nach einem Bandencheck gegen Alexandre Texier bereits nach etwas über 10 Minuten unter die Dusche geschickt. Auch der Franzose kehrte nach der ersten Drittelspause verletzungsbedingt nicht mehr aufs Eis zurück.

Seine Kollegen zeigten jedoch auch ohne ihn eine Reaktion. Garrett Roe erzielte den Ausgleichstreffer (21.) für die ZSC Lions. Doch nur kurz darauf brachte Nando Eggenberger die Gastgeber im Powerplay wieder in Führung (23.). Im Anschluss blieben die Lakers das bessere Team. So war auch das 3:1 durch Roman Cervenka - auf Assist von Lammer - kurz vor Ende des 2. Drittels die logische Folge.

Programm-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen «Eishockey – Inside», das neue Magazin von SRF Sport, präsentiert Lukas Studer bei der Premiere am Donnerstag um 22:35 Uhr auf SRF zwei aus dem Trainingszentrum des EV Zug. Dort trifft er den «Meistermacher» Leonardo Genoni zum Gespräch.





Lammer mit der Entscheidung

Mit dem 4:1 nach exakt 50 Minuten krönte Lammer seine starke Leistung. Dieses Mal traf der 29-Jährige nach einem Pass von Cervenka, nachdem ZSC-Torschütze Roe die Scheibe zuvor an der blauen Linie verloren hatte. Auf diesen Treffer fanden die Lions keine Antwort mehr.

Rapperswil-Jona ist damit der erste Leader der Saison – und bleibt dies zumindest bis am Freitag, wenn die erste Vollrunde ansteht.