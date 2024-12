Legende: Verlässt die ZSC Lions Marc Crawford. Keystone/Manuel Geisser

Marc Crawford tritt per sofort als Trainer der ZSC Lions zurück.

Der Kanadier legt sein Amt aufgrund von mentalen Problemen nieder.

Marco Bayer übernimmt das Amt des Headcoaches der Lions bis zum Saisonende.

Am Montag haben die ZSC Lions bekannt gegeben, dass ihr Headcoach Marc Crawford von seinem Posten zurückgetreten ist. Wie der 63-jährige Kanadier und der Klub erklärten, führten mentale Probleme zu diesem Schritt.

Crawford hatte den ZSC bereits vor einiger Zeit über seine gesundheitliche Situation informiert. Da sich sein Zustand nicht verbessert hat, entschied er sich jetzt zum Rücktritt. Bis zum Ende der laufenden Saison wird Marco Bayer als Cheftrainer an der Bande des amtierenden Meisters stehen. Der 52-Jährige kommt von den GCK Lions.

Ich habe jede Minute geliebt, in der ich die Verantwortung für euer Team tragen durfte.

In einer Erklärung wandte sich Crawford an die Organisation der Lions und an die Fans. «Ich habe immer von den Spielern des ZSC erwartet, dass sie 100 % Einsatz für das Team geben, und nun erkenne ich, dass ich selbst nicht in der Lage bin, dieselbe Hingabe, denselben Einsatz und dieselbe Konzentration zu leisten. Daher muss ich zurücktreten, um dieser talentierten Gruppe zu ermöglichen mit jemandem weiterzumachen, der den Effort leisten kann, den sie verdient.»

Seinen Rücktritt gebe er «mit aufrichtiger Dankbarkeit und viel Demut bekannt». Zudem richtete er seinen Dank an die Klub-Verantwortlichen, sein Trainer-Team, die Spieler und vor allem auch an die Fans: «Ihr habt mich sofort willkommen geheissen und mir das Gefühl gegeben, hier in Zürich zu Hause zu sein. Ich habe jede Minute geliebt, in der ich die Verantwortung für euer Team tragen durfte.»

Bedauern und Verständnis bei Leuenberger

ZSC-Sportchef Sven Leuenberger äusserte sich folgendermassen zu Crawfords Rücktritt: «Diese Entscheidung tut ihm sehr leid, da er das Team und die Organisation nicht mehr unterstützen kann. Gleichzeitig bedauern wir als Klub diese Entwicklung zutiefst, haben aber volles Verständnis und grossen Respekt für seinen mutigen Schritt.»

Grosse Erfolge als Lions-Coach

Crawford war in zwei Amtszeiten insgesamt während sechseinhalb Jahren Headcoach der ZSC Lions. Unter seiner Führung gewannen die Zürcher viermal die Qualifikation und feierten zwei Meistertitel sowie einen Cupsieg. In der aktuellen Saison liegen die Löwen aktuell an der Tabellenspitze der National League und stehen im Halbfinal der Champions Hockey League.