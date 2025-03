Legende: Wer verhilft seinem Team in die Playoffs? Die beiden Topskorer Dominik Kubalik (Ambri) und Niko Ojamäki (Kloten). PostFinance/KEYSTONE/Ti-Press/Alessandro Crinari

Im Klotener Fanlager war man in der laufenden Saison hinsichtlich einer möglichen Playoff-Qualifikation mit Sicherheit schon optimistischer als in diesen Stunden. Bis zum letzten Spieltag der Regular Season liebäugelten die Flughafenstädter sogar mit einem Top-6-Platz und somit dem direkten Playoff-Ticket.

Obschon daraus letztlich nichts wurde, stieg Kloten guten Mutes in die Play-Ins. Mit den SCL Tigers traf man auf einen Gegner, den man in der Qualifikation in 4 Direktduellen 4 Mal besiegen konnte. Doch ausgerechnet in den beiden wichtigsten Aufeinandertreffen zogen die Zürcher den Kürzeren. Zwar entschied Kloten das Rückspiel zuhause mit 2:1 für sich, das Gesamtskore von 4:3 sprach jedoch für Langnau.

Kopiert Kloten seinen Bezwinger?

Noch ist der Playoff-Traum der Klotener aber nicht ausgeträumt, es bleibt noch eine letzte Chance. Allerdings trifft man im Play-In-Final mit Ambri ausgerechnet auf das einzige National-League-Team, gegen das Kloten in der abgelaufenen Regular Season 4 Mal verloren hat.

Fairerweise ist anzufügen, dass die Duelle mit Ambri alle extrem eng waren. 2 Partien wurden erst im Penaltyschiessen entschieden, in den anderen beiden setzten sich die Leventiner mit 2:1 und 3:1 (inkl. Empty-Netter) durch. Gegen die SCL Tigers mussten die Klotener am eigenen Leib erfahren, dass ein Regular-Season-«Sweep» keine Garantie für Erfolg in den Play-Ins ist. Gegen Ambri wollen es die Flughafenstädter den Emmentalern nun gleichtun.

Seit 9 Spielen ohne Sieg

Klotens Ambri-Komplex geht jedoch über die laufende Saison hinaus. Mittlerweile steht der EHCK gegen die «Biancoblu» bei 9 Niederlagen de suite. Den letzten Sieg fuhren die Zürcher vor über 2 Jahren in der Spielzeit 2022/23 ein.

Will sich Kloten doch noch für eine starke Regular Season belohnen und das Playoff-Ticket ergattern, muss diese Negativserie ein Ende finden. Die erste Chance dazu bietet sich am Samstag, dann steigt in Ambri das Hinspiel des Play-In-Finals. Die Entscheidung fällt im Rückspiel am Montag in Kloten.

National League