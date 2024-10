Seit September 2017 verpasste der Ostschweizer kein Spiel in der National League. Nur riss Lukas Fricks Lauf.

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Der ewige Lukas Frick Im Léman-Derby endete am Mittwoch eine unglaubliche Serie. imago/dieBildmanufaktur

Nach 418 Spielen ohne Unterbruch für den Lausanne HC ist am Mittwoch die Rekordserie von Lukas Frick gerissen. Der Ostschweizer, der seit September 2017 keine Meisterschaftspartie mit den Waadtländern verpasst hatte, fehlte beim 3:2-Derbysieg in Genf verletzt.

Spätestens Ende Saison wäre Fricks Rekordserie ohnehin gerissen. Der 30-Jährige, der im Zeitraum seiner Serie auch noch 69 Länderspiele bestritten hat – mit der WM-Silbermedaille 2018 als Höhepunkt -, wechselt auf die kommende Saison zum HC Davos.

Ewige Rekorde für Rüthemann und Kessel

Den absoluten Schweizer Rekord hält Ivo Rüthemann, der von Dezember 1995 bis Oktober 2005 in 523 Spielen in Folge für den HC Davos und den SC Bern nie fehlte. Weltrekordhalter ist der Amerikaner Phil Kessel, der in der NHL von 2009 bis 2023 sagenhafte 1064 (!) Spiele ohne Unterbruch absolvierte und dabei dreimal den Stanley Cup gewann.