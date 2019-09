Bau-Boom in National League

«Ohne dieses neue Stadion würden wir nicht mehr in der National League spielen», gibt Biel-CEO Daniel Villard unumwunden zu. Seit 2015 steht das «überlebenswichtige» Bauwerk im Seeland und sorgt für Aufschwung.

Zum einen verwandelte sich der EHC Biel von einem Abstiegskandidaten in einen Klub, der vorne mitmischen kann. Zum anderen geht es den Bielern auch finanziell besser.

Stadion-Eröffnung mit Derby

«Dank der Eishalle ist der Klub selbsttragend und nicht mehr auf Unterstützung aus dem Verwaltungsrat angewiesen, um das Ergebnis Ende Jahr auszugleichen», sagt Villard.

Legende: In Arbeit Eine der Baustellen des Schweizer Eishockeys steht in Freiburg. Keystone

Auch in anderen Teilen der Schweiz wird fleissig an Eishockey-Stadien gebaut: Der HC Lausanne eröffnet sein Werk am 24. September im Léman-Derby gegen Servette. Ambri, Freiburg und die ZSC Lions wollen ihre Eishallen alle innerhalb der nächsten 3 Jahre eröffnen.

Wie stark die Zuschauerzahlen in Biel angestiegen sind und was Liga-Direktor Denis Vaucher vom Bau-Boom in der National League hält, erfahren Sie im Audio oben.