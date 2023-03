Der Cheftrainer des Playoff-Halbfinalisten Biel ist erneut an Krebs erkrankt.

«Sind erschüttert»: Biel-Coach Törmänen erneut an Krebs erkrankt

Legende: Muss erneut gegen den Krebs ankämpfen Antti Törmänen. Freshfocus/Martin Meienberger

Nach dem Halbfinal-Einzug in den National-League-Playoffs ereilt den EHC Biel ein herber Schlag: Bei Headcoach Antti Törmänen wurde bei einer routinemässigen Kontrolluntersuchung ein neuer Tumor entdeckt.

Schon im Sommer 2020 war beim Finnen Gallenblasenkrebs diagnostiziert worden, er musste sich danach einer Operation und einer Therapie unterziehen und fehlte insgesamt 9 Monate. Die neuerliche Diagnose bedingt, dass sich Törmänen in Kürze einer weiteren sechsmonatigen Therapie unterziehen muss.

Törmänen bleibt an der Bande

«Wir sind erschüttert und traurig. Die ganze EHCB-Familie wünscht Antti und seiner Familie im neuerlichen Kampf alles erdenklich Gute! Stay strong!», schreibt der EHCB in einer Mitteilung.

Für die aktuell laufenden Playoffs bleibt Törmänen als Headcoach in der Verantwortung. Zusätzlich ergänzt Sportchef Martin Steinegger ab sofort den Coaching Staff. Biel startet am Donnerstag zuhause gegen die ZSC Lions in die Best-of-7-Halbfinalserie der NL-Playoffs.