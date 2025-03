Legende: Wollen auch in der «Belle» jubeln Dario Rohrbach und Flavio Schmutz. Martin Meienberger/freshfocus)

Im Vorfeld der Playoff-Viertelfinals war der Serie zwischen Lausanne und den SCL Tigers keine grosse Spannung beigemessen worden. Kaum jemand traute den Langnauern nach überstandenen Play-Ins zu, den Quali-Sieger vor ernsthafte Probleme zu stellen.

In der Regular Season der National League hatten die Emmentaler sämtliche Duelle mit den Lausannern verloren. Hinzu kam die Tatsache, dass den Tigers mit Stéphane Charlin ihr überragender Goalie zum Playoff-Start verletzungsbedingt nicht zur Verfügung stand.

Überzeugung bei Schmutz

Doch Langnau strafte seine Kritiker Lügen. Abgesehen von Spiel 5 (1:4) hielt das Team von Trainer Thierry Paterlini mit seinem Gegner in jedem Duell mit. Der Lohn: drei Heimsiege in drei Heimspielen und die verdiente «Belle» am Dienstag in Lausanne.

«Dieses Selbstverständnis haben wir uns erarbeitet», sagte Flavio Schmutz nach dem Serienausgleich am Sonntag. Sie seien vor dem Spiel schon überzeugt gewesen, dass sie die Partie gewinnen können. Die «Belle» werde im Kopf entschieden. «Ich bin überzeugt, dass wir es schaffen können.»

Fünf Quali-Sieger scheiterten

Der Druck liegt am Dienstag auf jeden Fall bei Lausanne. Dass der Quali-Sieger bereits im Viertelfinal scheitert, ist in der Playoff-Ära zwar keine Sensation, hat aber durchaus Seltenheitswert. Zuletzt erwischte es die ZSC Lions 2016, als sie gegen den Quali-Achten und späteren Meister SC Bern sang- und klanglos mit 0:4 ausschieden.

Seit der Einführung der Playoff-Viertelfinals in der Saison 1988/89 scheiterte ansonsten nur der SCB als Sieger der Regular Season bereits bei erster Gelegenheit. Die Berner schafften dieses «Kunststück» zwischen der Saison 2004/05 und 2008/09 insgesamt vier Mal.

Gute Erinnerungen an 2019

Lausanne hat eigentlich genug Qualität im Kader, um sich diese Schmach zu ersparen. Zwei Aspekte dürften den Waadtländern vor dem entscheidenden 7. Spiel am Dienstag Mut geben. Zuhause ist Lausanne gegen die SCL Tigers nicht nur in dieser Serie, sondern saisonübergreifend schon seit 10 Spielen unbesiegt. Die letzte Niederlage datiert vom 16. Oktober 2021.

Lausanne hat zudem schon einmal eine «Belle» gegen die SCL Tigers bestritten. In der Saison 2018/19 liessen die Waadtländer im entscheidenden 7. Spiel keine Zweifel am Sieger aufkommen. Gleich mit 8:1 schickten sie die Gäste aus Langnau in die Ferien.