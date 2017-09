Bern nach Sieg in turbulentem Spitzenkampf neuer Leader

Der SCB bezwingt den EV Zug dank einer Tempoverschärfung im Schlussdrittel mit 6:3. Ebenfalls Erfolge feiern dürfen Biel, Davos und Lugano.

Vom 2:0 zum 2:3 zum 6:3: Bern setzt sich in einem turbulenten Spitzenspiel gegen Zug durch

In Torlaune: Biel schickt Ambri-Piotta gleich mit 6:2 auf die Heimreise

Derbysieger: Die ZSC Lions feiern gegen Kloten einen souveränen 3:0-Erfolg

Zug - Bern 3:6

Der Spitzenkampf startete mit einem Paukenschlag: Gerade mal 13 Sekunden waren gespielt, als Robin Grossmann zum Bandencheck gegen Mark Arcobello ansetzte und dafür mit einer Spieldauer-Disziplinarstrafe unter die Dusche geschickt wurde. Das folgende Powerplay nutzten die Berner zu 2 Treffern.

Die Zuger liessen sich davon nicht beeindrucken und reagierten umgehend. Innert 9 Minuten stellten sie auf 3:2 und sahen bis ins letzte Drittel wie die sicheren Sieger aus. Gaetan Haas, Simon Moser sowie Andre Ebbett stellten die Partei jedoch erneut auf den Kopf. Mit 3 Toren zwischen der 48. und 51. Minute sicherten sie dem SCB schliesslich den Sieg. Haas sorgte mit seinem 2. Treffer kurz vor Schluss für den 6:3-Endstand.

Biel - Ambri-Piotta 6:2

Der EHC Biel erwischte gegen Ambri-Piotta einen Traumstart: Marco Pedretti – der sich mit diesem Tor selbst ein Geburtstagsgeschenk machte – sowie Fabian Lüthi und Marc-Antoine Pouliot trafen innert 158 Sekunden; nach nicht einmal 4 Minuten stand es 3:0 für die Gastgeber. Nach Robbie Earls 4:0 betrieben Jesse Zgraggen (27.) und Jeff Taffe (34.) für die Leventiner Resultatkosmetik, ehe Samuel Lofquist mit seinem 1. Tor für die Seeländer und Julian Schmutz den Vier-Tore-Vorsprung wiederherstellten.

Davos - Freiburg 3:0

Einen Tag, nachdem die Freiburger Zug unterlegen waren, verloren sie das 1. Mal in dieser Saison zum 2. Mal in Folge. Beim Gastspiel in Davos blieb die Freiburger Offensive wie schon tags zuvor trotz 2 Aluminiumtreffern ohne Torerfolg. Für die Bündner, bei denen Ex-FCB-Coach Heiko Vogel erneut Bandenluft schnupperte, waren Marc Wieser (20.), Mauro Jörg (32.) und Magnus Nygren in doppelter Überzahl (37.) erfolgreich.

Lugano - SCL Tigers 3:1

In Lugano wurde vor der Partie der langjährige HCL-Captain Steve Hirschi verabschiedet und sein Trikot mit der Nummer 8 unters Stadiondach gezogen. Danach sah der neu in der Jugendabteilung von Lugano arbeitende Hirschi, wie seine ehemaligen Mitspieler die SCL Tigers dank je einem Treffer pro Drittel mit 3:1 bezwangen.

Sendebezug: Radio SRF 1, Abendbulletin 22:00 Uhr, 30.09.2017.