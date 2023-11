Der SC Bern feiert in der National League den 4. Sieg in Serie. Zu Hause schlagen die Berner den HCD mit 3:2.

Bern schlägt in der NL den HCD

Legende: Enge Kiste Bern – Davos war ein umkämpftes Duell. Keystone/ANTHONY ANEX

Am Ursprung der Davoser Niederlage stand eine 5-Minuten-Strafe gegen den Franzosen Enzo Guebey, der für seinen Check nach nicht einmal zwei Minuten gegen Joshua Fahrni sanktioniert wurde. Die Berner nutzten die Überzahl eiskalt aus und lenkten die Partie durch Corban Knight und Patrik Nemeth schon früh in die gewünschten Bahnen.

Für den 31-jährigen Schweden, der auf diese Saison hin von den Arizona Coyotes aus der NHL zu den Bernern gestossen war, bedeutete der erfolgreiche Schuss von der blauen Linie der erste Treffer in der National League.

In der Folge konnte Davos zwar zweimal verkürzen. Mit einem Punktgewinn sollte es für die Gäste aber nichts mehr werden.

SCB schielt nach oben

Bern rückt durch den Sieg an das viertplatzierte Lausanne heran und weist mit einem Spiel in der Hinterhand einen Zähler weniger auf als die Westschweizer. Davos verpasste es, sich nach dem Overtime-Sieg gegen Kloten in der Tabelle weiter nach oben zu orientieren. Die Bündner sind direkt hinter Meister Servette auf dem 9. Platz klassiert.