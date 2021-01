Freiburg behält gegen den HC Davos erneut das bessere Ende für sich und setzt sich in der National League mit 7:6 durch.

Bern holt gegen Biel ein 1:5 auf, muss sich aber in der Overtime doch noch geschlagen geben.

Lugano schlägt die Lakers souverän, die ZSC Lions tauchen erneut gegen Langnau.

Freiburg – Davos 7:6

Der Eine oder Andere dürfte sich in der Freiburger Arena im falschen Film vorgekommen sein. Keine 3 Wochen ist es her, als Davos bei Gottéron zu Gast war und ebenfalls 13 Tore fielen. Nicht nur das: Freiburg gewann bereits damals mit 7:6. Das Ganze wiederholte sich nun, wenn auch mit komplett anderem Spielverlauf. Nach etwas mehr als Spielmitte und dem 5:0 durch Julien Sprunger deutete vieles auf einen Kantersieg von Gottéron hin. Doch nur 24 Sekunden später startete der HCD die Aufholjagd. In der 43. Minute stand es dann plötzlich nur noch 4:5 aus Sicht der Gäste. Zwar baute Freiburg seinen Vorsprung im Anschluss noch 2 weitere Male aus, doch Davos kam jeweils wieder bis auf ein Tor heran. Zu mehr reichte es den Bündnern jedoch nicht. Somit setzte Gottéron der Davoser Siegesserie ein Ende. Der HCD hatte zuvor 6 Mal am Stück gewonnen.

Biel – Bern 6:5 n.V.

Allerspätestens nach Samuel Kreis' 5:1 für Biel in der 50. Minute hätten wohl auch die kühnsten Optimisten unter den SCB-Fans nicht mehr an einen Punktgewinn geglaubt. Doch die gebeutelten Berner kämpften sich tatsächlich noch zurück. Mit 3 Toren innerhalb von 92 Sekunden kam der SCB bis in die 54. Minute auf 4:5 heran. Die Bieler verpassten es anschliessend, mit einem Treffer ins leere Tor die 3 Punkte unter Dach und Fach zu bringen. Das rächte sich 7 Sekunden vor dem Ende, als Vincent Praplan das Schlusslicht mit dem 5:5 noch in die Overtime rettete. Zum perfekten Comeback reichte es den Gästen dann aber nicht. Topskorer Luca Cunti bescherte den Bielern in der Verlängerung den Zusatzpunkt.

Lugano – Lakers 5:2

In der Corner Arena kam es zum bereits 3. Duell zwischen Lugano und Rapperswil-Jona in den letzten 12 Tagen – zum 2. Mal in Serie behielten die Tessiner das bessere Ende für sich. Zwar drehten die Lakers einen frühen 0:1-Rückstand in eine 2:1-Führung. Doch Lugano schlug mit 3 Treffern innert knapp 5 Minuten durch Reto Suri, Tim Heed und Dario Bürgler noch im Startdrittel zurück und zog auf 4:2 davon. In der 31. Minute sorgte Mark Arcobello noch für den 5:2-Schlusspunkt. Für die Luganesi ist es nach zuvor 4 Niederlagen in Serie nun der 4. Erfolg de suite. Die Lakers hingegen mussten zum 4. Mal nacheinander als Verlierer vom Eis.

ZSC Lions – SCL Tigers 1:3

8 Saisonsiege hat Langnau nun nach 30 Spielen auf dem Konto. 3 davon kamen gegen die ZSC Lions zustande. Tim Berni brachte den Favoriten in der 33. Minute zwar auf die Siegerstrasse. Doch die Lions verpassten es in der Folge, entscheidend davonzuziehen. Auch, weil Ivars Punnenovs eine starke Leistung an den Tag legte. Der Langnau-Goalie hielt die Tigers im Spiel und diese drehten die Partie im Schlussdrittel. Nach dem Ausgleich von Anthony Huguenin (47.) erzielte Alexei Dostoinov in der 56. Minute das Game-Winning-Goal. Jules Sturny machte 9 Sekunden vor der Schlusssirene mit dem 3:1 ins verwaiste Tor alles klar.