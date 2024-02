Beim HC Lugano ist die Sehnsucht nach einem Titel riesig. Seit 2006 warten die «Bianconeri» auf die 8. Meisterschaft. Auch in dieser Saison wird es für die Tessiner schwierig, diese Durststrecke zu beenden. Aktuell belegen sie den 6. Platz und kämpfen um die direkte Playoff-Qualifikation. Die Fans haben aber einen grossen Hoffnungsträger, der das Team zum Erfolg führen soll: Calvin Thürkauf.

Der Stürmer mit kanadischen Wurzeln spielt seine bisher stärkste Saison. In 46 Spielen sammelte der 26-Jährige 53 Skorerpunkte (23 Tore/30 Assists). In der Skorerliste ist er damit der beste Schweizer, belegt hinter Marcus Sörensen von Fribourg-Gottéron (29/24) den 2. Platz.

Thürkauf freut sich über seine starke Form, relativiert seine persönlichen Leistungen aber sogleich: «Es hat auch mit der Mannschaft zu tun. Ohne das Team und die Linien-Kollegen ist das nicht möglich.»

Sturmkollegen und Captain-Amt beflügeln Thürkauf

Zusammen mit Daniel Carr (39 Skorerpunkte) und Michael Joly (45) bildet Thürkauf die produktivste Sturmlinie der National League. «Wir haben eine gute Chemie, auf und neben dem Eis. Wir haben alle in Nordamerika gespielt, deshalb passt es bei uns. Jeder weiss, wo der andere steht. Das ist das Wichtigste, um als Linie so zu harmonieren», beschreibt der Center das Erfolgsrezept.

Beflügelt wird Thürkauf sicherlich auch dadurch, dass er die Luganesi als Captain auf dem Eis anführt. Er ist der jüngste Spieler der Liga in diesem Amt. Das habe schon einen Einfluss auf seine Leistungen und mache ihn stolz. «Es ist eine grosse Ehre für mich, bei diesem Traditionsklub Captain zu sein.»

Am Schluss geht es nur um die Mannschaft. Es ist kein Linien-Sport, auch kein Einzelsport. Es ist ein Teamsport.

Thürkauf winkt nun die Chance, als erster Schweizer Spieler seit Pius Suter in der Saison 2019/20 den Titel des Topskorers zu holen. «Natürlich ist es schön, wenn man da am Schluss an der Spitze steht. Aber am Schluss geht es nur um die Mannschaft. Es ist kein Linien-Sport, auch kein Einzelsport. Es ist ein Teamsport.» Er versuche einfach, der Mannschaft zu helfen. «Ob das mit Skorerpunkten oder etwas anderem ist, ist egal.»

In seiner Rolle will Thürkauf vorangehen und mit dem Team etwas erreichen. Bei Lugano besitzt er einen Vertrag bis 2029. Mit seinen Auftritten dürfte er allerdings auch wieder in den Fokus der NHL-Klubs gerückt sein. In der besten Liga der Welt hat er schon Erfahrungen gesammelt. 2016 wurde er in der 7. Runde von Columbus gedraftet, bestritt in der Saison 2019/20 drei NHL-Partien für die Blue Jackets.

Rückkehr in die NHL als Lohn?

Suter hatte 2020 nach dem Gewinn der Skorerwertung in der National League den Sprung nach Nordamerika zu den Chicago Blackhawks gewagt, spielt mittlerweile bei den Vancouver Canucks.

Müssen die Lugano-Fans nun um den Verbleib des Captains bangen? «Ich hätte nicht einen so langen Vertrag unterschrieben, wenn es mir hier nicht gefallen würde. Es ist für jeden Eishockeyspieler ein Traum, in der NHL zu spielen. Ich hatte das Glück, mir diesen Traum zu erfüllen. Was in der Zukunft ist, weiss ich jetzt noch nicht. Momentan ist der Fokus voll auf Lugano und ich will hier etwas gewinnen.»