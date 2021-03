Der EHC Biel ist in der National League das Team der Stunde. Dank 6 Siegen aus den letzten 7 Spielen können sich die Seeländer wieder berechtigte Hoffnungen auf die direkte Playoff-Qualifikation machen. Das Team von Trainer Lars Leuenberger liegt nur noch einen Punkt hinter dem sechstplatzierten Lausanne zurück.

Massgeblichen Anteil am Bieler Aufschwung hat Michael Hügli. Der 25-jährige Stürmer hat in dieser Saison bis jetzt 24 Skorerpunkte auf dem Konto und kam zuletzt immer besser in Fahrt.

Wie Michael Hügli über Umwege bei Biel gelandet ist und was er von seinen ehemaligen Teamkollegen aus Juniorenzeiten mitnehmen konnte, erfahren Sie im Audiobeitrag oben.