Schliessen 05:48 Video Davos – Zug Aus Sport-Clip vom 16.11.2021. abspielen 05:40 Video Biel – Lakers Aus Sport-Clip vom 16.11.2021. abspielen 03:27 Video Ambri – Ajoie Aus Sport-Clip vom 16.11.2021. abspielen

Der HC Davos feiert beim 2:0 gegen Zug den 12. Sieg aus den letzten 13 Partien.

Auch Biel kann die Siegesserie von Rapperswil-Jona nicht stoppen. Die Lakers gewinnen im Seeland 2:1.

Ambri schlägt Ajoie souverän mit 2:0.

Davos – Zug 2:0

Die Nationalmannschaftspause hat dem Davoser Siegeslauf keinen Abbruch getan. Im Gegenteil: Der HCD zündete in den ersten 20 Minuten ein Feuerwerk. Ein erstes Mal münzten die Bündner ihre Überlegenheit in der 5. Minute um. Zug-Goalie Leonardo Genoni parierte zwar Simon Knaks Abschluss. Der Abpraller kullerte jedoch via Schlittschuh von EVZ-Verteidiger Christian Djoos unglücklich ins Tor. Die Zentralschweizer tauchten im Startdrittel kaum in der Offensive auf. Gerade einmal 3 Schüsse gab der Meister auf das Gehäuse von Sandro Aeschlimann ab.

Ganz anders Davos: Nur 2 Minuten nach dem Führungstreffer stellte Topskorer Mathias Bromé einmal mehr seine Klasse unter Beweis. Der Schwede bediente den heranbrausenden Magnus Nygren, der im hohen Slot mit einem Slapshot zum 2:0 einnetzte. Ab dem Mitteldrittel gelang es Zug, die Partie ausgeglichener zu gestalten. Ein Treffer wollte dem Team von Dan Tangnes aber nicht gelingen. Und so durften die Davoser ihrem Goalie, der sich in beneidenswerter Form befindet, zum bereits 3. Shutout in dieser Saison gratulieren.

Schliessen 00:26 Video Bromé mit der Übersicht, Nygren mit dem Geschoss Aus Sport-Clip vom 16.11.2021. abspielen 01:28 Video Martschini: «Wir waren am Anfang nicht bereit» Aus Sport-Clip vom 16.11.2021. abspielen 01:09 Video Knak: «Haben einfach riesigen Spass zusammen» Aus Sport-Clip vom 16.11.2021. abspielen

Biel – Lakers 1:2

Neben dem HCD ist und bleibt Rapperswil-Jona das Team der Stunde. Die Lakers waren in Biel nicht zwingend das bessere, am Ende aber das effizientere Team. Sandro Forrer gelang 118 Sekunden vor Schluss auf Zuspiel von Jeremy Wick das Game-Winning-Goal. Zuvor waren beide Teams dem Siegtreffer mehrfach nahe gekommen. Sowohl Melvin Nyffeler auf Seiten der Lakers als auch Joren van Pottelberghe im Bieler Tor konnten sich aber speziell im Schlussabschnitt mit starken Paraden auszeichnen.

Rapperswil-Jona war nach 5 Minuten durch einen gekonnten Ablenker von Dominic Lammer in Führung gegangen. Toni Rajala besorgte in der 19. Minute nach schöner Kombination im Powerplay den Ausgleich für Biel. Dank dem 7. Sieg in Serie überholen die Lakers in der Tabelle Zug und sind neu auf Platz 4.

Schliessen 00:38 Video Biels Delémont verliert die Scheibe, «Rappi» nützt den Fehler eiskalt aus Aus Sport-Clip vom 16.11.2021. abspielen 00:34 Video Rajala vollendet schöne Bieler Kombination Aus Sport-Clip vom 16.11.2021. abspielen 01:25 Video Lammer: «Hatten am Ende das nötige Glück» Aus Sport-Clip vom 16.11.2021. abspielen 01:06 Video Forster: «Haben die eine Chance zu viel zugelassen» Aus Sport-Clip vom 16.11.2021. abspielen

Ambri-Piotta – Ajoie 2:0

Die Tessiner festigen ihre Position im Tabellenmittelfeld dank einem souveränen 2:0-Sieg gegen Ajoie weiter. Die Leventiner profitierten kurz vor Ende des Startdrittels von einer missglückten Spielauslösung der Jurassier. Via Zaccheo Dotti gelangte die Scheibe zu Johnny Kneubuehler, der mustergültig für Torschütze Dario Bürgler auflegte. Für das 2:0 sorgte Verteidiger Yanik Burren in Überzahl mit einem harten Schuss von der blauen Linie (24.). Ajoie blieb über weite Strecken harmlos und kassierte im 22. Saisonspiel die 16. Niederlage. Ambri-Goalie Damiano Ciaccio freute sich hingegen über seinen ersten Shutout.

00:29 Video Kneubuehler serviert Bürgler den Puck auf dem Silbertablett Aus Sport-Clip vom 16.11.2021. abspielen