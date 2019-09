Der EVZ beweist gegen die ZSC Lions mehrmals Stehaufmännchen-Qualitäten und setzt sich mit 5:4 nach Verlängerung durch.

Zug - ZSC Lions 5:4 n.V.

In der Overtime ging es dann ganz schnell: Nur gerade 16 Sekunden benötigte Oscar Lindberg, um den EVZ zum 2. Saisonsieg zu schiessen. Der Schwede liess ZSC-Goalie Lukas Flüeler mit einem Schuss aus spitzem Winkel schlecht aussehen. In der regulären Spielzeit waren die Zuger über weite Strecken nicht auf Touren gekommen. Der meistgenannte Meisterkandidat kriegte aber rechtzeitig noch die Kurve. In der 58. Minute stellte Zug mit einem Doppelschlag von Jan Kovar von 2:4 auf 4:4 und rettete sich in die Verlängerung. Der zweite Treffer des Tschechen wurde dabei erst nach Videostudium anerkannt. Die Lions müssen sich jedoch an der eigenen Nase nehmen, lagen sie doch beinahe während der gesamten Partie in Führung.

Genf – Biel 2:4

Der EHC Biel schliesst das 1. Wochenende der neuen Saison mit dem Punktemaximum ab. Dabei waren die Seeländer in Genf lange auf der Verliererstrasse. Tommy Wingels (9.) und Deniss Smirnovs (19.) brachten die Servettiens im Startdrittel 2 Mal in Führung. Biel drehte die Partie aber im Schlussdrittel. Zuerst glich Toni Rajala in der 48. Minute aus. Nur 69 Sekunden später erwischte Luca Cunti Genf-Goalie Robert Mayer mit einem satten Handgelenkschuss. Rajala machte mit dem Empty-Netter kurz vor Schluss alles klar. Neben dem Spiel verlor Genf auch noch Tim Bozon. Der Franzose wurde in der 16. Minute unglücklich von Beat Forster in die Bande gecheckt und konnte nicht mehr weitermachen.

Lakers – Ambri 3:0

Gegen Bern musste Melvin Nyffeler gleich 5 Mal (ein Tor war ein Empty-Netter) hinter sich greifen. 24 Stunden später feiert der Goalie der Rapperswil-Jona Lakers seinen 1. Saison-Shutout. Eine Premiere setzte es gegen Ambri auch für Roman Cervenka ab. Der tschechische Neuzugang der Lakers erzielte beim 2:0 den ersten Treffer für seinen neuen Klub (25.). Die Lakers-Torschützen vor und nach Cervenka heissen Kevin Clark (19.) und Nico Dünner (35.).

Sendebezug: SRF zwei, sportaktuell, 14.09.2019, 22:40 Uhr