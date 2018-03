Toni Rajala spielt seine 2. Saison in der Schweiz. In total 91 Spielen für Biel hat der 26-jährige Stürmer 40 Tore und 32 Assists erzielt. Rajala wurde 2009 von den Edmonton Oilers gedraftet. Zu einem NHL-Einsatz kam der dreifache Nationalspieler jedoch nicht. In Biel besitzt Rajala, dessen Freundin in Finnland studiert, noch einen Vertrag bis 2019.