An Lugano hat Ambri nur bittere K.o.-Runden-Erinnerungen – und es bahnt sich die nächste an.

Legende: Leicht betrübt Die Ambri-Spieler nach dem 4:4 gegen Lugano. Freshfocus/Michaela Locatelli

Bis zum letzten Tessiner Playoff-Duell muss man in den Geschichtsbüchern weit zurückblättern – oder der heutigen Zeit entsprechend auf Wikipedia lange scrollen. In der Saison 2005/06 standen sich Lugano und Ambri zuletzt in einem K.o.-Duell gegenüber.

Die Luganesi starteten damals mit 2 Meistertiteln und immerhin 6 Finalteilnahmen aus den letzten 8 Meisterschaften im Gepäck in die Spielzeit. Sie erinnerten an ihre «Grande»-Zeiten Ende der 1980er-Jahre. Auf der anderen Seite stand Underdog Ambri, das sich nur mit Ach und Krach in die Playoffs gerettet hatte.

Trotzdem kamen die Leventiner der Überraschung sehr nahe und waren in der Viertelfinal-Serie mit 3:0 in Führung gegangen. Vier Spiele und vier Lugano-Siege später war das Out dann doch Tatsache, der HCL sollte weiter und bis zum Meistertitel marschieren.

03:27 Video Archiv: HCL kommt 2006 vom 0:3 zum 3:3 und gewinnt Serie später Aus sportaktuell vom 18.03.2006. Bild: Keystone//PHOTOPRESS/Karl Mathis abspielen. Laufzeit 3 Minuten 27 Sekunden.

4:0-Vorsprung hergegeben

In der aktuellen Saison der National League klaffen die Kräfteverhältnisse nicht mehr derart auseinander. Trotzdem ging Lugano am Donnerstag leicht favorisiert in die erste von zwei Play-In-Begegnungen. Das war auf dem Eis aber lange nicht ersichtlich.

In der brodelnden Gottardo Arena riss das formstarke Ambri das Derby regelrecht an sich und schenkte dem Kantonsrivalen in der ersten Viertelstunde drei Tore ein, im Mitteldrittel fiel gar das 4:0. Doch der HCAP konnte es – wie bereits 2006 – nicht durchziehen: Lugano schaffte den Ausgleich und sorgte im speziellen Format so für das erste Unentschieden in der National League seit (ebenfalls) 2006.

07:09 Video «Sportflash mit Ambri – Lugano (ab 03:03) Aus Sportflash vom 07.03.2024. abspielen. Laufzeit 7 Minuten 9 Sekunden.

Trotz dem Rückschlag strebt Ambri im Rückspiel am Samstag natürlich den Sieg und damit das Erreichen der Playoffs an. Es wäre eine Premiere: In bislang sieben K.o.-Duellen mit Lugano konnten sich die Leventiner noch nie durchsetzen.

Die bisherigen Playoff-Duelle zwischen Lugano und Ambri: