Die ZSC Lions gewinnen in Zug mit 3:2 und gehen in der Serie 2:1 in Führung.

Die Basis zum Break legen die Zürcher mit 2 Unterzahl-Toren.

Die Referees sprechen insgesamt 18 kleine Strafen aus.

Biel dreht Partie gegen Davos, Freiburg mit Overtime-Sieg in Lugano, Bern schlägt Genf erneut problemlos.

21:55 Uhr zeigte die Uhr an, als in Zug die 2. Drittelspause anbrach. Über eineinhalb Stunden für 40 Minuten Eishockey. Allein diese Zahl lässt erahnen, welch Kampf sich der EVZ und der ZSC in Spiel 3 lieferten. Wenig erstaunlich, dass die Entscheidung in den Special Teams fiel. Nicht aber in Über-, sondern in Unterzahl:

In der 8. Minute nutzt Reto Schäppi einen Fehler der Zuger in der offensiven Zone aus, entwischt und bezwingt Tobias Stephan auf der Fanghand-Seite zum 1:0.

Kurz vor Spielmitte ziehen plötzlich zwei Zürcher auf Stephan los. Fredrik Pettersson scheitert zwar, Suter steht aber perfekt und verwertet den Abpraller zum 3:1 (29.).

Der zweite Shorthander durch Suter war gleichzeitig das Game-Winning-Goal, denn mehr als das erneute Anschlusstor durch Garrett Roe (32.) wollte den Zugern nicht mehr gelingen.

Zuvor hatte Pettersson im Powerplay zwischenzeitlich auf 2:0 für die Gäste erhöht. Dominic Lammer brachte den EVZ aber nur 3 Minuten später wieder heran.

Strafe um Strafe

Im Mittelpunkt standen für einmal auch die Unparteiischen. Nicht weniger als 18 Mal schickte das Schiedsrichter-Gespann einen Spieler auf die Strafbank. So war es auch wenig verwunderlich, dass 4 der 5 Tore bei numerischer Ungleichheit auf dem Eis fielen.

Dank dem Auswärtssieg wandert das Heimrecht von Zug nach Zürich. Spiel 4 geht am Samstag im Hallenstadion über die Bühne.

