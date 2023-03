Den ZSC Lions gelingt in Spiel 4 des Playoff-Viertelfinals gegen den HC Davos dank einem 3:2-Sieg nach Verlängerung das Break.

Zum Matchwinner avanciert Sven Andrighetto mit dem entscheidenden Tor in der 5. Minute der 2. Verlängerung.

Die Zürcher führen in der Serie damit mit 3:1 und können am Freitag zuhause den Halbfinal-Einzug sicherstellen.

Zug schlägt die Lakers mit 3:0 und erspielt sich ebenfalls 3 Matchpucks.

Der insgesamt 97. Torschuss brachte im Davoser Eisstadion die Entscheidung. Es brauchte einen verheerenden Fehlpass von HCD-Verteidiger Dominik Egli in der offensiven Zone, damit die ZSC Lions zum finalen Nackenschlag ansetzen konnten.

Sven Andrighetto schnappte sich die Scheibe, entschied sich bei der 2-gegen-1-Situation gegen den Querpass auf den mitgelaufenen Justin Azevedo und versenkte die Scheibe in der 5. Minute der 2. Verlängerung mit einem satten Handgelenkschuss zum 3:2 in der weiten Ecke. Wenige Sekunden zuvor hatte Davos in der Person von Dennis Rasmussen den Gamewinner noch knapp verpasst.

Aeschlimann geschlagen Sven Andrighetto beschert den ZSC Lions in Davos das Break.

Turbulente Schlussphase

Damit behielten die Lions doch noch das bessere Ende für sich. Nach dem 2:1 durch den erst 19-jährigen Nicolas Baechler in der 47. Minute sah es bis kurz vor Schluss nach einem Zürcher Sieg nach 60 Minuten aus. Doch der HCD steckte nicht auf und meldete sich dramatisch zurück:

58. Minute: ZSC-Stürmer Alexandre Texier kurvt mit der Scheibe hinter dem verwaisten HCD-Tor durch und kann im Slot alles klar machen. Doch Egli wirft sich in extremis in den Schuss und verhindert den Empty-Netter zum 3:1.

ZSC-Stürmer Alexandre Texier kurvt mit der Scheibe hinter dem verwaisten HCD-Tor durch und kann im Slot alles klar machen. Doch Egli wirft sich in extremis in den Schuss und verhindert den Empty-Netter zum 3:1. 60. Minute: Davos wirft alles nach vorne. Michael Fora legt an der blauen Linie rüber für Leon Bristedt, der 55 Sekunden vor Ende des 3. Drittels mit einem Knaller für den vielumjubelten Ausgleich sorgt.

Überragende Goalies

Einen grossen Teil zu einer sehr attraktiven Partie trugen die beiden Goalies bei. Sowohl Sandro Aeschlimann (41 Saves) als auch Simon Hrubec (52 Saves) zeigten eine Parforceleistung.

Die spektakulärste Rettungsaktion gelang dem HCD-Goalie, als er in der 69. Minute den sichergeglaubten Overtime-Winner von Texier nach einer 2-gegen-1-Situation mit einem bärenstarken Reflex verhinderte. Bei einer ähnlichen Situation in der 2. Overtime konnte Aeschlimann gegen Andrighetto dann nichts mehr ausrichten.

Zu reden gab auserdem ein Check von ZSC-Verteidiger Phil Baltisberger gegen den Kopf von Joakim Nordström, der mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung in der 9. Minute in die HCD-Kabine verschwand und nicht mehr zurückkehrte.

1. Matchpuck am Freitag

Dank dem Sieg erhöhten die ZSC Lions in der Viertelfinalserie auf 3:1 und können den Sack bereits am Freitag in der heimischen Arena zumachen. Der HCD seinerseits braucht ein ähnlich heroisches Comeback wie vor einem Jahr, als er ebenfalls im Playoff-Viertelfinal ein 0:3 in der Serie gegen die Rapperswil-Jona Lakers noch drehen konnte.