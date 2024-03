Legende: Duellieren sich bereits am Donnerstag wieder Servettes Tim Berni (l.) und Biels Toni Rajala. Keystone/Salvatore Di Nolfi

Neuer Modus

Nach den letzten Partien der Regular Season geht es in der National League bereits am Donnerstag weiter mit den ersten Play-In-Serien. Das Play-In wird nach einem Curling-Modus (Page-System) ausgetragen. Der 7. spielt gegen den 8. – der Sieger dieser Best-of-2-Serie (nur die Punkte zählen, nicht die Tordifferenz) steht in den Playoffs. Der Verlierer duelliert sich in einer 2. Runde mit dem Gewinner des Duells 9. gegen 10. um den allerletzten Playoff-Platz.

Die beiden Affichen gestalten sich mit Lugano (7.) vs. Ambri (8.) und Biel (9.) vs. Servette (10.) vielversprechend. Dabei geniessen die schlechter klassierten Teams zunächst Heimrecht. Am Samstag stehen in Lugano und Biel die Rückspiele auf dem Programm, bevor nächste Woche im 3. Play-In-Duell das letzte Playoff-Ticket vergeben wird.

Play-In Lugano (7.) – Ambri (8.) Biel (9.) – Genf-Servette (10.) Playoffs ZSC Lions (1.) – Ambri/Biel/Genf Freiburg (2.) – Lugano/Ambri Lausanne (3.) – Davos (6.) Zug (4.) – Bern (5.)

Lugano (7.) – Ambri (8.): 2 Chancen für die Tessiner Teams

Alle 4 Tessiner Derbys in dieser Saison gingen an das Heimteam. Dabei konnte sowohl Lugano als auch Ambri je einen Sieg nach 60 Minuten und einen Sieg nach Verlängerung verbuchen.

Die «Biancoblu» zeigten sich zuletzt formstark und gewannen die letzten 4 Spiele der Regular Season allesamt nach 60 Minuten.

Die Luganesi auf der anderen Seite mussten das Eis zuletzt 3 Mal in Folge als Verlierer verlassen und liessen dabei gleich 16 Gegentreffer zu.

Bei Lugano stehen mit Calvin Thürkauf, Michael Joly und Daniel Carr gleich 3 Spieler in den Top 8 der National-League-Skorerliste. Ambri kann seinerseits mit Michael Spacek auf den drittbesten Skorer der Liga zählen.

Biel (9.) – Genf-Servette (10.): Letztjährige Finalisten mit dem Rücken zur Wand

Die Final-Serie vom letzten Jahr ist diese Saison das Duell der letzten Chance. Wollen die Genfer den Meistertitel verteidigen, so müssten sie nun 5 Serien in Folge gewinnen.

Erst am Montag sicherte sich Biel dank einem 2:1-Sieg in Genf das Play-In-Ticket. Nun dürfen sich die Seeländer gleich noch 2 weitere Male mit dem CHL-Champion messen.

Auch in diesem Play-In-Duell konnten beide Teams je 2 Aufeinandertreffen der Regular Season für sich entscheiden, wobei die Bieler beide Partien in diesem Jahr gewannen.

Während der Vorjahresfinalist nur dank 2 Siegen in den letzten beiden Spielen noch im Play-In steht, zeigten sich die «Grenat» zuletzt formschwach und mussten sich 4 Mal in Folge geschlagen geben.

