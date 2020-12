Der bald 35-jährige Raphael Diaz nimmt in der kommenden Saison eine neue Herausforderung in Angriff.

Legende: Spielt er ab der Saison 2021/22 in Freiburg? Der aktuelle EVZ-Captain Raphael Diaz. Freshfocus

Nach Ablauf dieser Saison geht in Zug ein grosses Kapitel zu Ende: Nach insgesamt 14 Saisons verlässt mit Raphael Diaz eine Identifikationsfigur den EVZ. «Ich kann bestätigen, dass er seine Karriere nicht bei uns fortsetzen wird», sagte Sportchef Reto Kläy gegenüber der NZZ.

Laut Medienberichten soll der 34-jährige Verteidiger zum HC Fribourg-Gottéron wechseln und dort einen Vierjahresvertrag unterschreiben. Eine Bestätigung seitens der Saanestädter steht aber noch aus.

Ein Zuger durch und durch

Diaz in einem anderen National-League-Trikot als jenem der Zuger? Kaum vorstellbar. Der Verteidiger durchlief beim EVZ die Juniorenstufen und schaffte 2003 als 17-Jähriger den Sprung zu den Profis. Nach der Saison 2010/11 folgte der nächste Meilenstein in der Karriere von Diaz: Er wechselte in die NHL zu den Montreal Canadiens.

In seinen 5 Jahren in Nordamerika lief der Schweizer Internationale auch noch für die Vancouver Canucks, die New York Rangers und die Calgary Flames auf. 2016 kehrte Diaz nach Zug zurück, wo er seit der Saison 2017/18 Captain ist.