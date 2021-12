Mit Lausanne muss sich schon das 5. National-League-Team in Quarantäne begeben. Auch Ajoie meldet positive Fälle.

Lausanne in Quarantäne – positive Fälle auch bei Ajoie

Chaos in der National League

Legende: Meldeteten positive Fälle Lausanne und Ajoie. Keystone

Die National League wird weiter vom Coronavirus heimgesucht. Aufgrund mehrerer Covid-Fälle muss sich Lausanne in Quarantäne begeben. Das für am 2. Januar terminierte Auswärtsspiel in Langnau musste darum verschoben werden.

Lausanne ist aktuell das 5. National-League-Team, das sich vorerst vom Spielbetrieb zurückziehen muss. Schon Davos, Zug, Lugano und die Rapperswil-Jona Lakers befinden sich zurzeit in Quarantäne.

Positive Fälle bei Ajoie

Mit Ajoie könnte bald ein weiteres Team folgen. Wie der Aufsteiger am Mittwoch mitteilte, seien Schnelltests positiv ausgefallen. Nun sollen PCR-Tests Klarheit bringen. Über die Anzahl der Infizierten machte Ajoie keine Angaben. Sobald die definitiven Ergebnisse da sind, wird der Kantonsarzt entscheiden, ob sich die Jurassier ebenfalls in Quarantäne begeben müssen.