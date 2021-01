Die Davoser müssen sich «überraschend» mitten in der Saison einen neuen Sportchef suchen. Raeto Raffainer geht nach Bern.

HCD-Sportchef Raeto Raffainer wechselt zum SC Bern, wo er die neugeschaffene Funktion des «Chief Sport Officer» übernimmt. Dies gaben die Klubs am Mittwoch bekannt. Der 39-jährige Engadiner hatte 2019 nach dem Abgang von Arno Del Curto das Amt des Sportchefs im Landwassertal bekleidet. Der Wechsel kommt für die Bündner «überraschend».

«Ich freue mich sehr auf diese neue Herausforderung. Für mich bedeutet dieser Wechsel eine neue persönliche Herausforderung und die Möglichkeit zur Weiterentwicklung», kommentierte Raffainer in einer Medienmitteilung seinen Transfer.

Schelling bleibt Sportchefin

Marc Lüthi, CEO des SC Bern, betont im Communiqué: «Florence Schelling bleibt Sportchefin des SCB. Raeto ist unter anderem Sparringpartner für uns in der GL, ebenso wie für Florence.» Raffainer, ehemals Direktor der Schweizer Nationalteams, ist als neuer «starker Mann» auch Schellings Chef. Er löst in der Funktion Rolf Bachmann ab, der in der GL bleibt, sich aber nur noch um die Bereiche Kommerz, Sicherheit und Events kümmern wird.

Wann Raffainer sein Amt beim SCB antritt, sei noch zu klären, erläuterten beide Klubs. HCD-CEO Marc Gianola erklärte, nun in aller Ruhe einen neuen Sportchef zu suchen: «Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir mit der Planung für die nächste Saison, bis auf die Ausländerpositionen, schon sehr weit fortgeschritten sind.»

Der SC Bern ist aktuell nach insgesamt 14 Corona-Fällen zum 3. Mal in dieser Saison in Quarantäne. Alle Spiele bis und mit 22. Januar wurden verschoben.