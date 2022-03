Legende: Die Lakers sind im Schuss Folgt in Spiel 4 die Trendwende? Freshfocus / Thomas Oswald

«Wenn's läuft, dann läufts» – so floskelhaft sie auch tönen mögen, so treffend sind die Worte für die aktuelle Situation der Rapperswil-Jona Lakers: Nach 3 Spielen stehen die St. Galler in der Best-of-7-Serie gegen den HC Davos unbesiegt da, haben gleich 4 Matchpucks auf dem Stock.

Den ersten davon verwerten könnten die Lakers bereits am Donnerstagabend beim Gastspiel in den Bündner Bergen. Stellt sich daher die Frage: Überrollt die kollektiv starke Lakers-Welle den HCD endgültig oder findet Davos doch noch ein Gegenmittel?

Playoffs live bei SRF Box aufklappen Box zuklappen Das 4. Spiel der Viertelfinal-Serie zwischen Davos und Rapperswil-Jona sehen Sie am Donnerstagabend ab 19:40 Uhr live auf SRF zwei und in der Sport App inklusive Liveticker.

Was die «Rosenstädter» in den bisherigen Playoff-Begegnungen aufs Eis zauberten, ist beeindruckend – in sämtlichen Zonen des Spielfeldes konnten sie Davos' Kreativelemente aus den Angeln heben. 3 Rapperswiler, die auch in Spiel 4 den Unterschied machen könnten, seien hervorgehoben:

Melvin Nyffeler, Torhüter: Der 27-jährige Schlussmann liess die anrollende Davoser Offensive mehrfach verzweifeln, kassierte in 3 Spielen nur 4 Gegentreffer. Zuletzt brillierte er mit einem Shutout.

Der 27-jährige Schlussmann liess die anrollende Davoser Offensive mehrfach verzweifeln, kassierte in 3 Spielen nur 4 Gegentreffer. Zuletzt brillierte er mit einem Shutout. Fabian Maier, Verteidiger: In der gesamten Regular Season sammelte der Defensivmann 7 Skorerpunkte, nach 3 Playoff-Partien steht er bereits bei deren 4. Kommen Maiers Pässe in Spiel 4 erneut so präzise an wie bisher?

In der gesamten Regular Season sammelte der Defensivmann 7 Skorerpunkte, nach 3 Playoff-Partien steht er bereits bei deren 4. Kommen Maiers Pässe in Spiel 4 erneut so präzise an wie bisher? Nando Eggenberger, Stürmer: Nach Gian-Marco Wetter ist er der zweitproduktivste Stürmer in Rappis Reihen und glänzte am Dienstag im 3. Spiel mit 2 Toren. Auffallend dabei: Eggenberger spielte simples Eishockey, verzichtete auf unnötige Pässe und demonstrierte grosses Selbstvertrauen.

Spiel 3: Eggenberger im Fokus

Schliessen 00:29 Video Eggenberger eröffnet den Torreigen Aus Sport-Clip vom 29.03.2022. abspielen. Laufzeit 29 Sekunden. 01:30 Video Eggenberger: «Aktuell passt bei uns alles zusammen» Aus Sport-Clip vom 29.03.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 30 Sekunden.

Findet Davos zurück zur Effizienz?

Während Rapperswil-Jona zurzeit scheinbar alles gelingt, haderte der HCD bislang – mehrfach gelang den Bündnern der bessere Start in die Partie, doch wollte die Scheibe bei den letzten 2 Niederlagen lediglich einmal die Torlinie überqueren.

Gefragt sind bei Davos also Tore, im besten Fall frühe und «dreckige». Gelingt es den Bündnern, das Glück vor Heimpublikum früh zu erzwingen, liegt der Turnaround im Bereich des Möglichen. Eines ist dabei klar: Auch Davos braucht heute Rapperswils Waffe, denn ohne eine starke Mannschaftsleistung dürfte das Saisonende kaum abzuwenden sein.

Wie geht Spiel 4 aus? Davos zeigt sich effizienter als zuvor und gewinnt Davos zeigt sich effizienter als zuvor und gewinnt % Die Lakers-Welle ist weiter nicht zu stoppen, Rappi macht den Sack zu Die Lakers-Welle ist weiter nicht zu stoppen, Rappi macht den Sack zu % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.