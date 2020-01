Nachdem die Berner Ende November Goalie Tomi Karhunen verpflichtet hatten, schienen sie die Trendwende zu schaffen. Zwar ging die erste Partie mit dem Finnen im Tor verloren, danach aber siegte der SCB fünfmal hintereinander.

Schwache Berner Serie

Seither aber gewann der Schweizer Meister nur noch 4 von 11 Partien, die Niederlage gegen den HCD war die zweite in Serie nach dem 3:4 nach Verlängerung am Samstag gegen Genf. Deshalb liegen die Berner weiterhin einen Punkt hinter den achtklassierten SCL Tigers. Derweil rückten die Bündner vom 4. auf den 3. Tabellenplatz vor.

Der sich in blendender Form befindende Andres Ambühl brachte die Gastgeber bereits nach 185 Sekunden in Führung, wobei Karhunen nicht die beste Figur machte. Der 15-fache WM-Teilnehmer Ambühl punktete in der siebten Partie in Folge.

Davos zweimal im Powerplay

Die Berner kamen stark aus der ersten Pause und glichen durch Tristan Scherwey (25.) aus. Dann aber unterlief SCB-Verteidiger Colin Gerber ein fataler Fehlpass, den Tino Kessler zum 2:1 (27.) nutzte. Das 3:1 (30.) und 4:2 (40.) erzielten Luca Hischier respektive Mattias Tedenby im Powerplay.

Die Gäste konnten durch Verteidiger Calle Andersson (52.) nur noch zum zweiten Mal verkürzen. So feierte das Team von Trainer Christian Wohlwend im 17. Heimspiel in der laufenden Meisterschaft den 13. Sieg.

Ehemaliger ZSC-Sportchef Iten gestorben Peter Iten, der frühere Spieler und Sportchef der ZSC Lions, ist am vergangenen Donnerstag im Alter von 62 Jahren gestorben, wie der Klub mitteilte. Iten war von 2006 bis 2009 Sportchef und Geschäftsführer bei den Zürchern. Während seiner Amtszeit wurden sie 2008 Meister und gewannen in der folgenden Saison die erstmals ausgetragene Champions Hockey League.

