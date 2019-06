Die National League startet am Freitag, 13. September mit einer Vollrunde in die neue Saison.

Legende: Auswärtsreise Der HCD gastiert beim ersten Saisonspiel in Zürich. Freshfocus

Meister Bern empfängt die Lakers, im Hallenstadion kommt es zum Klassiker ZSC Lions - Davos.

Ihre ersten Partien auswärts bestreiten werden Lausanne und Fribourg-Gotteron. Der LHC wird am 24. September gegen Genf zum ersten Mal im neuen Stadion spielen, Freiburg am 1. Oktober gegen Bern in der neu renovierten Arena.

Die 50. und letzte Runde der Qualifikation steht am Samstag, 29. Februar auf dem Programm. Der Startschuss zu den Playoffs fällt am Samstag, 8. März.

Die 1. Runde in der Übersicht Ambri-Piotta

EV Zug

SC Bern Rapperswil-Jona Lakers EHC Biel Fribourg-Gottéron Lugano Lausanne SCL Tigers

Genf-Servette ZSC Lions

HC Davos