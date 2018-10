Der HCD in der Krise

Legende: Video Marc Wieser: «Wir sind richtig in einem Loch» abspielen. Laufzeit 01:52 Minuten.

Marc Wieser: «Wir sind richtig in einem Loch»

Am Samstag ein 0:7 gegen Langnau und am Dienstag ein 2:5 gegen Freiburg. Nach einem Okay-Start mit 2 Siegen aus 4 Spielen hat der HC Davos zuletzt 2 deftige Heim-Schlappen erlitten.

Die aktuelle HCD-Ausgabe besitzt kein Meister-Potenzial wie in früheren Del-Curto-Jahren. Doch die beiden Pleiten gegen die Tigers und Gottéron lassen dennoch aufhorchen. Die Art und Weise der Niederlagen muss den Verantwortlichen zu denken geben. Und das tut sie auch.

Stürmer Marc Wieser, ein Davoser Eigengewächs, nahm im Interview nach dem Spiel gegen Freiburg kein Blatt vor den Mund:

«Über Jahre war die Offensive unser Trumpf. Das ist momentan nicht der Fall. Deshalb müssen wir zuerst defensiv denken, bevor wir nach vorne ‹secklen›.»

«Wir sind richtig in einem Loch.»

«Wir sind nicht extrem talentiert. Aber wir können ein kämpferisches Team sein. Und das müssen wir jetzt beweisen.»

«Wenn wir Gegentore kassieren, lassen wir sofort die Köpfe hängen.»

«Auch von den Leadern kommt zu wenig. Wir müssen im Training wieder bei Null anfangen und uns richtig reinknien.»

«Jetzt heisst es: Finger aus dem A.... nehmen!»

Am Dienstagabend blieb die Türe der Davoser Kabine unmittelbar nach dem Match während 10 Minuten zu. Die Spieler hatten eine Aussprache – ohne Arno Del Curto und den Coaching-Staff.

Die Stimmung in der Garderobe sei «natürlich ziemlich schlecht» gewesen, sagte Magnus Nygren. Und der schwedische Verteidiger fügte an: «Wir müssen einen Weg aus der Krise finden. Niemand wird uns dabei helfen – es liegt an uns.»

Wer atmet durch?

Einen ersten Schritt kann Davos am Freitag machen. Dann gastiert der Rekordmeister bei Lausanne. Auch den Waadtländern läuft es nicht nach Wunsch: Am Dienstag verloren sie beim bis dahin noch punktelosen Aufsteiger Rapperswil-Jona mit 1:2.

