Legende: Der Topskorer Jan Kovar war schon in der Regular Season der Topskorer für Zug und auch in den Playoffs war er der «Gelbhelm». Auch in seiner 3. Saison in Zug war der 32-jährige Tscheche einer der Schlüsselspieler auf dem Weg zur erfolgreichen Titelverteidigung. Im Final-Duell gegen seinen Bruder Jakub im ZSC-Tor glänzte er vorab als magistraler Vorbereiter. Keystone/Ennio Leanza