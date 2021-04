Bild 1 / 7

Legende: 1: Der EV Zug Was für eine grandiose Saison des EV Zug. 119 Punkte aus 52 Spielen, das ist neuer Punkterekord. An der Konstanz und Abgebrühtheit der Zentralschweizer haben sich die Gegner die Zähne ausgebissen. Alles andere als ein Meistertitel in dieser Saison wäre eine Enttäuschung. Freshfocus