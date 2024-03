Am Donnerstag in Freiburg sowie am Samstag in Lausanne und Zug kommt es jeweils zu einer Playoff-Viertelfinal-«Belle». Dass genau drei der vier Serien in ein entscheidendes 7. Spiel gehen, ist in der höchsten Schweizer Liga seit der Einführung des Best-of-7-Modus zur Saison 1997/98 ein Novum. In der Regel gibt es in den Viertelfinals in keiner der Serien ein entscheidendes Spiel (10 Mal), gefolgt von bloss einer (8 Mal) respektive zwei Serien (5 Mal), die über die volle Distanz gehen.

Es kam indes zweimal vor, dass sämtliche Viertelfinal-Duelle erst in einer 7. Partie entschieden wurden. Und zwar in der Spielzeit 2012/13 sowie in der ersten Best-of-7-Saison 1997/98.

Der Heimvorteil spielt mit

Wenn man diese beiden Saisons zurate zieht, schaut es heuer schlecht für Lugano (in Freiburg), Davos (in Lausanne) und Bern (in Zug) aus. Denn sowohl 2013 als auch 1998 setzten sich ausnahmslos die Heimteams, die nach der Quali besser klassiert waren, in der «Belle» durch.