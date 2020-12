Drei Heimsiege am Montag

Der HCD feiert nach zuletzt 3 Niederlagen gegen Ambri wieder einen Sieg gegen die Leventiner.

Der EV Zug schlägt die SCL Tigers dank vier Toren in der ersten halben Stunde mit 5:1.

Auch die Rapperswil-Jona Lakers kommen beim 5:2 gegen Lugano zu einem Heimsieg.

Davos - Ambri Piotta 3:1

Nach zuletzt relativ klaren Niederlagen hat der HCD die Tessiner erstmals in dieser Saison bezwingen können. Im heimischen Stadion erzielten die Bündner die Tore gegen Ambri jeweils im richtigen Moment. Nach einem ausgeglichenen Beginn war es Chris Egli, der in der 7. Minute das 1:0 schoss. Ambri-Goalie Damiano Ciaccio machte beim Schuss aus spitzem Winkel keine gute Figur.

Das 2:0 gelang dem HCD just dann, als die Gäste besser ins Spiel zu finden schienen. Der Handgelenkschuss von Magnus Nygren in der 18. Minute sass. Kurz nach der ersten Pause sorgte erneut Egli für klare Verhältnisse. Ambri konnte zwar noch im 2. Drittel verkürzen, näher kamen die Tessiner aber bis zum Spielende nicht mehr heran.

EV Zug - SCL Tigers 5:1

Der EVZ machte gegen Langnau von Beginn weg mächtig Druck und wurde mit dem frühen 1:0 von Dario Simion in der in der 5. Minute belohnt. Die Tigers konnten das Spielgeschehen in der Folge ausgeglichener gestalten, kassierten aber noch vor der ersten Sirene das 0:2 durch Erik Thorell. Besonders sehenswert war bei diesem Treffer die Vorarbeit von Jan Kovar.

Grégory Hofmann und Yannick Zehnder stellten die Weichen bis zur 29. Minute endgültig auf Sieg, der 1:4-Anschlusstreffer im Powerplay durch Patrick Petrini (34.) war nur noch etwas Resultat-Kosmetik. Den Schlusspunkt setzte Simion kurz vor Spielende mit seinem 2. Tor. Zug grüsst damit als Leader.

Lakers - Lugano 5:2

Rapperswil-Jona findet nach zuletzt 2 Niederlagen gegen Lugano wieder zum Siegen zurück. Nachdem die St. Galler zwischenzeitlich mit 3:0 geführt hatten, mussten sie am Ende noch kurzzeitig zittern. Alessio Bertaggia brachte Lugano im Powerplay und bei 6-gegen-4 bis auf 2:3 heran.

Kevin Clark erlöste die Lakers 72 Sekunden später mit seinem 2. persönlichen Treffer aber doch noch. Kurz vor Schluss sorgte Andrew Rowe mit einem Empty-Netter für das 5:2-Schlussresultat. 4 der 7 Treffer fielen in Überzahl. Besonders sehenswert war dabei der präzise Gewaltschuss von Luganos Tim Heed, der zum zwischenzeitlichen 1:3 geführt hatte.