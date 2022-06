Nach 4 Jahren in Schweden und 7 Jahren in Nordamerika kehrt Dean Kukan in die Schweiz zurück.

Der 28-jährige Nationalspieler unterschreibt bei den ZSC Lions einen Vertrag über 5 Jahre.

Zudem geben die Zürcher die Verpflichtung des tschechischen Torhüters Simon Hrubec bekannt.

Es ist offiziell: Dean Kukan verabschiedet sich aus Nordamerika und kehrt in die Schweiz zu den ZSC Lions zurück. Der 28-jährige Verteidiger hatte zu Juniorenzeiten bei den Lions gespielt, ehe er 2011 zu Lulea wechselte. Mit dem schwedischen Klub gewann er 2015 die Champions Hockey League.

Kurz darauf ging sein Ausland-Abenteuer in der NHL bei den Columbus Blue Jackets weiter. Insgesamt bestritt er 153 Partien in der besten Eishockey-Liga der Welt (5 Tore und 25 Assists). Kukan wurde aber auch immer wieder ins Farmteam Cleveland Monsters abgeschoben.

Hrubec ersetzt Landsmann Kovar

Ausserdem haben die Lions den tschechischen Torhüter Simon Hrubec verpflichtet. Der 30-Jährige stösst von Avangard Omsk aus der KHL nach Zürich und ersetzt seinen Landsmann Jakub Kovar, den es zurück in seine Heimat gezogen hat.

Das Tor der tschechischen Nationalmannschaft hat Hrubec an bislang zwei Weltmeisterschaften gehütet. Im Februar 2022 nahm der 30-Jährige mit Tschechien an den Olympischen Spielen in Peking teil.