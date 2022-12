Andres Ambühl als Eishockey-Legende zu bezeichnen, ist nicht übertrieben. Weit über 1000 Spiele hat der 39-Jährige in der höchsten Schweizer Liga bestritten, er hat 5 Mal an Olympischen Spielen und 17 Mal an Weltmeisterschaften teilgenommen, hat so viele WM-Partien wie kein anderer Spieler bestritten weltweit, ist sechsfacher Schweizer Meister und bald auch Rekordmann in der Nati (bis zu Mathias Segers Marke fehlen ihm noch 5 Partien).

Und: Ambühl hat noch lange nicht genug. Erst vor Kurzem verlängerte der Stürmer seinen Vertrag mit dem HC Davos um zwei weitere Jahre bis 2025.

Obschon Ambühl in seiner Karriere fast alles erreicht hat, ist sein Ehrgeiz ungebrochen. «Es geht noch immer ums Gewinnen und um Titel. Wenn man keinen Erfolg hat, kann man es weniger geniessen», erzählt der Davoser. Die Ziele gehen ihm auch in seiner 23. Saison als Profi nicht aus. «Mit der Nati würde ich gerne einmal ganz zuoberst stehen», sagt der WM-Silbergewinner von 2013. Ein weiterer Schweizer Meistertitel steht ebenfalls auf Ambühls Liste. Zum letzten Mal durfte er 2015 den Pokal mit dem HCD in die Höhe stemmen.

Weniger naiv in die USA

Ambühl sagte einst bescheiden über seine eindrückliche Karriere, dass er «wohl nicht alles falsch gemacht» habe. Gleichwohl gibt es gewisse Sachen, die er heute anders machen würde. Wie zum Beispiel seine Saison in Nordamerika, als er 2009/2010 für Hartford Wolf Pack, dem AHL-Farmteam der New York Rangers, spielte.

«Das Nordamerika-Jahr ist nicht so herausgekommen, wie ich es mir erhofft hatte. Das würde ich gerne wiederholen. Mit meinem heutigen Wissen würde ich etwas weniger naiv mit gewissen Situationen umgehen», ist sich Ambühl sicher.

Mit welchem ehemaligen HCD-Stürmer Andres Ambühl gerne noch einmal zusammenspielen würde und was er sich im Sommertraining von NHL-Legende Joe Thornton abschaut, erfahren Sie im Videobeitrag oben.