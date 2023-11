Legende: Konnte Mannheim nicht zum Erfolg führen Johan Lundskog. Keystone/PETER KLAUNZER

Adler entlassen Lundskog

Die Adler Mannheim haben nach ihrem enttäuschenden Saisonstart in der DEL die Reissleine gezogen. Cheftrainer Johan Lundskog und Sportmanager Jan-Axel Alavaara müssen beim Tabellenachten gehen. Der frühere NHL-Headcoach Dallas Eakins übernimmt beide Posten in Personalunion. Lundskog war vor der laufenden Saison nach Mannheim gewechselt. Zuvor war er Assistenztrainer in Davos (2019 bis 2021) und Chefcoach beim SC Bern (2021 bis 2022).