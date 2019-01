Genf-Servette hat für die nächsten drei Saisons den Schweizer Nachwuchs-Internationalen Simon Le Coultre (19) geholt. Der Verteidiger war Mitglied des U20-Nationalteams, das an der WM in Kanada Platz 4 belegte. Le Coultre ist seit 2016 in Kanada bei den Moncton Wildcats in der Junioren-Liga von Québec engagiert.

Die SCL Tigers binden ihren Topskorer langfristig. Harri Pesonen (30) bleibt zwei weitere Jahre im Emmental. Der finnische Stürmer hat im vergangenen Sommer nach vier Saisons beim Lausanne HC zu den Tigers gewechselt. Pesonen ist mit je 15 Toren und Assists aktueller Topskorer der Langnauer, in der Skorerliste der National League liegt er auf Platz 6.