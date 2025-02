Legende: Muss aktuell pausieren Jonas Siegenthaler. Getty Images/Justin Berl

Siegenthaler muss unters Messer

Jonas Siegenthaler wird den New Jersey Devils einige Wochen fehlen. Der Schweizer Defensiv-Verteidiger zog sich am 5. Februar im Spiel gegen Pittsburgh nach einem unglücklichen Sturz in die Bande eine nicht näher definierte Verletzung zu. Nun ist bekannt, dass sich der Zürcher einer Operation unterziehen wird. In der laufenden Saison bestritt der 27-jährige Siegenthaler 55 Partien und brachte es dabei auf 9 Skorerpunkte (2 Tore).