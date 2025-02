Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Einzug in die Playoff-Halbfinals Der Jubel bei Olten ist gross. Freshfocus/Marc Schumacher

Swiss League: Olten setzt sich gegen Chx-Fds durch

Der EHC Olten hat in den Playoff-Viertelfinals der Swiss League für eine Überraschung gesorgt. Die Oltner gewannen Spiel 6 zuhause gegen La Chaux-de-Fonds, das nach der Qualifikation Rang 2 belegt hatte, mit 3:2 nach Verlängerung und entschieden die Best-of-7-Serie mit 4:2 Siegen für sich. Guillaume Asselin entschied nach 71:04 Minuten die Serie. In den Halbfinals, die am kommenden Freitag beginnen, trifft Olten auf Qualifikationssieger Basel. Thurgau und Visp bestreiten die zweite Halbfinalserie.

Swiss League

Women's League: SCB erneut Qualifikationssieger

Die Frauen des SC Bern gehen in der Women's League wie vor einem Jahr als Siegerinnen der Qualifikation hervor. Die Bernerinnen gewannen in der letzten Runde das Heimspiel gegen Davos 4:2 und hielten mit einem Punkt Vorsprung Cupsieger Zug auf Distanz. Während Bern und Zug bereits für die Playoff-Halbfinals qualifiziert sind, bestreiten die Teams auf den Plätzen 3 bis 6 ein Vor-Playoff um die anderen beiden Halbfinal-Tickets. Dabei trifft Davos (3.) auf Fribourg-Gottéron (6.) und Ambri-Piotta (4.) auf Titelverteidiger ZSC Lions (5.).

Women's League