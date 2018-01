Eishockey-News: Saison für Gottérons Kienzle wohl vorbei

Lorenz Kienzle dürfte wegen einer schweren Oberschenkelverletzung für drei Monate ausfallen. Das gab der 29-Jährige gegenüber den Schaffhauser Nachrichten bekannt.

Freiburg muss wohl für den Rest der Saison auf Lorenz Kienzle verzichten. Der Verteidiger verletzte sich gegen die ZSC Lions am Samstag am Oberschenkel und dürfte rund 3 Monate ausfallen. Kienzle hatte gegen die Lions beide Tore zum 2:0-Sieg erzielt. Nach dem 2. Treffer prallte er gegen das leere Tor. Offenbar hatte der 29-Jährige Glück: Zuerst drohte sogar eine Amputation.

Kienzle stürzt und verletzt sich 0:40 min, vom 12.1.2018

Nolan Diem wechselt auf die kommende Saison hin von Zug zu den SCL Tigers. Der 24-jährige Center unterschrieb einen Kontrakt für 2 Jahre. «Diem ist ein zweikampfstarker Spieler mit hoher Intensität, der zudem viele Bullys für sich entscheidet», sagte Tigers-Sportchef Jörg Reber.

Bereits per sofort kommt der Kanadier Cam Barker, derzeit bei Slovan Bratislava unter Vertrag, ins Emmental. Der 31-Jährige spielte die letzten 5 Jahre in der Kontinental Hockey League (KHL). In der NHL absolvierte der Verteidiger über 300 Partien für die Chicago Blackhawks, Minnesota Wild und Edmonton Oilers. Barker erhielt einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison.

Sendebezug: SRF 1, «sportaktuell», 06.01.2018 23:10 Uhr