Legende: Genf gewann die letzte Ausgabe Valtteri Filppula stemmt die CHL-Trophäe in die Höhe. Keystone/Cyril Zingaro

CHL: 18 von 24 Teams bekannt

Das Teilnehmerfeld der Champions Hockey League Ausgabe 2024/25 nimmt Form an. Mit dem Halbfinal-Out des EV Zug ist klar, welches Quartett die National League in der nächsten Saison international vertreten wird. Die ZSC Lions und der HC Fribourg-Gottéron hatten sich bereits vorzeitig als Erster und Zweiter der Regular Season qualifiziert. Genf darf als Titelverteidiger antreten. Lausanne kommt als Qualifikations-Dritter hinzu. 18 von insgesamt 24 Teams sind bekannt. Offen sind noch je ein Teilnehmer aus Finnland und Schweden. Zusätzlich werden die Meister aus Dänemark, Frankreich, Norwegen und Polen am Wettbewerb teilnehmen.

05:33 Video Archiv: Genf-Servette erklimmt Europas Eishockey-Thron Aus Sport-Clip vom 20.02.2024. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 33 Sekunden.