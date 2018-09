Laut der «Neuen Zürcher Zeitung» wird Pius Suter den Saisonstart mit den ZSC Lions verpassen. Er wird wie im Vorjahr als ungedrafteter Spieler am Saisonvorbereitungs-Camp der Ottawa Senators teilnehmen. Das Camp startet am 14. September. Da Suter rund 10 Tage in Kanada weilen dürfte, wird er den Lions sicher beim ersten Meisterschaftsspiel gegen den SC Bern am 21. September fehlen.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Champions Hockey League ZSC und Bern weiter ungeschlagen

Die SCL Tigers müssen gut zwei Wochen vor dem Saisonstart in der National League für unbestimmte Zeit auf ihren Stürmer Thomas Nüssli verzichten. Der 36-Jährige musste sich wegen anhaltenden Rückenproblemen einem Eingriff unterziehen. Wie lange er ausfallen wird, ist noch nicht bekannt.