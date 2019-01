Spielte am Spengler Cup fürs Team Canada

Die ZSC Lions verpflichten bis Ende Saison den Kanadier Dominic Moore. Der 38-jährige Center absolvierte in seiner Karriere 998 NHL-Partien (311 Skorerpunkte), war zuletzt aber vertragslos. Am Spengler Cup in Davos bestritt Moore 4 Spiele für das Team Canada.

Sandro Zangger verlässt Ende Saison Lausanne und schliesst sich Lugano an. Bei den Tessinern unterschrieb der Stürmer für 2 Jahre. Dort trifft der ehemalige EVZ-Spieler auf seine früheren Teamkameraden Reto Suri und Dominic Lammer.

Lugano muss die nächsten Wochen im Kampf um die Playoff-Qualifikation ohne Verteidiger Thomas Wellinger und Stürmer Henrik Haapala auskommen. Wellinger fällt mit einem Mittelfussbruch, den er sich am Freitag im Derby gegen Ambri-Piotta (3:4) zugezogen hatte, rund 6 Wochen aus. Der Finne Haapala wird wegen einer am Samstag bei Genève-Servette (3:6) erlittenen Luxation an der rechten Schulter rund 3 Wochen fehlen.

Der 31-jährige Marc Wieser wurde wegen eines Bandenchecks gegen Eric Martinsson bei der 3:4-Heimniederlage vom Sonntag gegen Genf-Servette vorsorglich für ein Spiel gesperrt. Ausserdem wurde ein ordentliches Verfahren gegen den Davoser eröffnet.

Eric Martinsson hatte das Eis selbstständig verlassen, aber nicht weiterspielen können. Er musste ins Spital Davos eingeliefert werden, wo die Ärzte eine schwere Hirnerschütterung diagnostizierten. Am Montag wurde der schwedische Verteidiger für weitere Abklärungen in eine Genfer Klinik verlegt.

Sendebezug: SRF zwei, sportflash, 7.1.2019, 20 Uhr