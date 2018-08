Johann Morant erlitt in einem Vorbereitungsspiel gegen Linz eine Knieverletzung. Tobias Fohrler wiederum muss wegen Hüftproblemen pausieren. Nati-Verteidiger Dominik Schlumpf verletzte sich vor Wochenfrist in einem Testspiel am Knie. Das Trio verpasst somit die ersten Spiele in der Champions Hockey League und womöglich auch den NL-Start am 21. September.