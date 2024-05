Per E-Mail teilen

Legende: Nicht mehr Gottéron-Trainer Christian Dubé. Keystone/Ti-Press

Fribourg-Gottéron beendet die Zusammenarbeit mit Trainer Christian Dubé.

In der kommenden Saison leitet der bisherige Assistenz-Coach Pat Emond das Team.

Ab der Spielzeit 2025/26 übernimmt der Schwede Roger Rönnberg das Amt als Headcoach.

Paukenschlag in Freiburg: Der National-League-Klub stellt Trainer Christian Dubé vor die Tür. Der 47-Jährige war seit 2011 bei den «Drachen» angestellt, zuerst als Spieler, dann als Sportdirektor und zuletzt auch als Trainer.

Der Klub, der in den diesjährigen Playoff-Halbfinals an Lausanne scheiterte, habe sich nach einer Analyse entschlossen, «einen neuen Zyklus zu beginnen», heisst es in der Medienmitteilung vom Montagnachmittag.

Die Planung ist langfristig ausgelegt. In der kommenden Saison schwingt Pat Emond, der seit April 2023 Dubés Assistent war, das Zepter bei Gottéron.

03:24 Video Archiv: Dubé im Interview vor dem Playoff-Start Aus Sport-Clip vom 15.03.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 24 Sekunden.

Ab 2025 soll's Rönnberg richten

Emonds Engagement ist aber nur eine Übergangslösung. Ab der Spielzeit 2025/26 heisst der starke Mann an Freiburgs Bande Roger Rönnberg.

Der 52-jährige Schwede ist seit 2013 bei Frölunda angestellt. Seither gewann er mit dem Team zwei schwedische Meisterschaften sowie viermal die Champions Hockey League.