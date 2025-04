Legende: Jubelt spät Freiburgs Julien Sprunger. Laurent Daspres/Freshfocus

Fribourg-Gottéron gewinnt Spiel 3 des Playoff-Halbfinals gegen Lausanne auswärts mit 3:2 n.V. und geht in der Serie mit 2:1 in Führung.

Matchwinner ist Urgestein Julien Sprunger, dem in der 2. Verlängerung der Siegtreffer gelingt.

Die ZSC Lions schlagen den HC Davos vor Heimpublikum mit 5:1 und stellen auf 2:1.

Zwei Minuten vor Mitternacht zeigte die Uhr an, als Julien Sprunger den Grossteil der Zuschauer in der Lausanner Arena zum Verstummen brachte. Das Freiburger Urgestein kam in der 94. Minute zwei Mal zum Abschluss und erzielte im zweiten Versuch den 3:2-Siegtreffer. Dank des zweiten Auswärtssiegs in Lausanne liegen die Freiburger in der Serie nun mit 2:1 in Führung.

Dabei hatte es für Gottéron im dritten Aufeinandertreffen mit Lausanne lange düster ausgesehen. Mit 0:2 lag das Team von Trainer Lars Leuenberger eine Viertelstunde vor Schluss in Rücklage. Ohne ihren verletzten Topstürmer Lucas Wallmark fehlte den Gästen vor dem Tor die Durchschlagskraft. Eine doppelte Überzahl gab Freiburg dann aber Auftrieb. Kurz nach Ablauf der ersten Strafe gelang Samuel Walser in Überzahl der Anschlusstreffer (45.). Es war der erste Freiburger Treffer in dieser Serie nach fast 130 Minuten.

Als Leuenberger in der Schlussphase Torhüter Reto Berra vom Eis beorderte und durch einen sechsten Feldspieler ersetzte, hatte Lausannes Ahti Oksanen die Entscheidung auf der Schaufel. Mit dem leeren Tor vor Augen wurde der Finne aber noch entscheidend von Marcus Sörensen gestört. Wenig später rettete Yannick Rathgeb sein Team dann in die Verlängerung.

Jäger und Glauser treffen für Lausanne

Lausanne war nicht das klar bessere, aber lange das abgeklärtere Team gewesen. Dank Ken Jäger gingen die Lausanner im 1. Drittel in Führung. Der Stürmer lenkte einen Schuss von Gavin Bayreuther in Überzahl gekonnt zum 1:0 ab (17.).

Nach einem torlosen zweiten Drittel ohne grössere Aufreger beschenkte sich Andrea Glauser in der 41. Minute selbst. Der Verteidiger erkämpfte sich an seinem 29. Geburtstag die Scheibe an der Bande, liess einen Freiburger aussteigen und erwischte Gottéron-Keeper Berra in der nahen Ecke. Den 2:0-Vorsprung brachten die Lausanner nicht über die Zeit.

Am Samstag findet in Freiburg Spiel 4 in dieser Halbfinalserie statt.

